Диагональ делит углы прямоугольника в отношении один к восьми найдите тупой угол который образуется при пересечении диагонали прямоугольника

Гость: Гость:

Углы прямоугольника равны 90°, диагональ делит этот угол в отношении 1:8, то есть Х° и 8Х°. Значит Х=10° (Х+8Х=90°). Итак, угол при основании между основанием и диагональю равен 10°. Значит тупой угол между основаниями находится в тр-ке, образованном половинами диагоналей и основанием (равнобедренный тр-к, так как диагонали прямоугольника равны и в точке пересечения делятся пополам) и равен 180° - 2*10° = 160°