Диагональ делит углы прямоугольника в отношении один к восьми найдите тупой угол который образуется при пересечении диагонали прямоугольника
Геометрия
Диагональ делит углы прямоугольника в отношении один к восьми найдите тупой угол который образуется при пересечении диагонали прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы прямоугольника равны 90°, диагональ делит этот угол в отношении 1:8, то есть Х° и 8Х°. Значит Х=10° (Х+8Х=90°). Итак, угол при основании между основанием и диагональю равен 10°. Значит тупой угол между основаниями находится в тр-ке, образованном половинами диагоналей и основанием (равнобедренный тр-к, так как диагонали прямоугольника равны и в точке пересечения делятся пополам) и равен 180° - 2*10° = 160°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Устно подбери проверочные слова к данным Назови орфограммы Выпиши слова с пропус??ами и проверочные к ним в следующем порядке 1) с орфограммой букв...
Математика
Джузеппе делает одного буратино 1 час 45мин. После каждых трех сделанных он отдыхает 30 минут. Папа Карло принесДжузеппе заказ на 10 буратин.Во ско...
Математика
Напишите пожалуйста умоляю сочинение на тему жизнь первобытных людей 5 класс 2 листа очень большое прошу помогите сама не могу
Русский язык
Прочитай диалектные слова внимательно изучи их состав подбери однокоренные слов?? помогает ли состав слова определить его значение? помогите пожалу...
Русский язык