Диагональ квадрата перпендикулярна к некоторой плоскости. Как расположена друга?? диагональ квадрата по отношению к этой плоскости?
Геометрия
Диагональ квадрата перпендикулярна к некоторой плоскости. Как расположена друга?? диагональ квадрата по отношению к этой плоскости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. AC перпендикулярно BD и BD перпендикулярно a (альфа), то ACIIa (альфа), либо лежит в ней. Ответ: параллельно плоскости или лежит в плоскости.
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