Диагональ равнобокой трапеции перпендикулярна боковой стороне и относится к ней как 4:3. Большее основание трапеции равно 50см. Найдите среднюю линию трапеции.

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Пусть ABCD- трапеция Треугольник ABD- прямоугольный AB=3x, BD=4x, где х- коэффициент пропорциональности тогда по теореме Пифагора (3x)^2+(4x)^2=(50)^2 9x^2+16x^2=2500 25x^2=2500 x^2=100 x=10 то есть AB=3*x=30 BD=4*x=40 Из вершины B опустим перпендикуляр BK на AD Если высота проведена из прямого угла, то она равна произведению катетов деденная на гипотенузу то есть BK=AB*BD/AD=30*40/50= 24 тогда из треугольника ABK (AK)^2=(AB)^2-(BK)^2=900-576=324 => AK=18 BC=AD-2*AK=50-36=14 Пусть k- СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ТРАПЕЦИИ, ТОГДА k=(BC+AD)/2=(14+50)/2=64/2=32