Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в точке O. Биссектрисы углов OAD и CBO пересекаются в точке K. Найти величину угла AKB, если OCKD - параллелограмм. Биссектрисы углов НЕ параллельны, а пересекаются за пределами пара...

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Дано: ОСКD - параллелограмм. Если у четырехугольника пара противоположных сторон параллельны и равны, то четырехугольник – параллелограмм. Следовательно, АОКD и ВОКС - параллелограммы. Значит ВС=ОК=АD. Но ВК - биссектриса угла и диагональ параллелограмма ВОКС, отсюда ВС=СК=ВО. Тогда ВD=2ВС. С другой стороны АК - биссектриса угла и диагональ параллелограмма АОКD, отсюда АD=DK, но АD=ВС, значит DK=CK и ОСКD -ромб. Значит СD перпендикулярна ОК. Подкорректируем рисунок (рис.2) Тогда и ВС перпендикулярна СD и АВСD - прямоугольник, в котором диагонали равны удвоенной стороне ВС(АD). Из этого следует, что <BDC=<ACD=30°, а <СBD=<СAD=60°. ВК и АК - биссектрисы, значит <ABK = <BAK = 60°. Итак, в треугольнике АВК два угла при стороне АВ равны по 60°, следовательно и угол АКВ=60°. Ответ: угол АКВ = 60°.