Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O найдите периметр треугольника BOC если AB 15,AD 20,BD 25
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O найдите периметр треугольника BOC если AB 15,AD 20,BD 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в скане...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
РЕБЯТА у меня для вас один тест. . Приступем 1) кто такой Амон-ра? 2) кто такой Anon? 3) кт?? такой Геб? 4) кто такой Нут? 5) кто такой Гор? 6) Кто...
Русский язык
Какое можно составить предложение из слов:Зима,лепить,снеговик,дети,быстро,весёл??й,на пруду? Слова можно изменяить!
Физика
На шкале барометра иногда делают надписи ясно или облачно характеризующие предсказиваемую погоду . какую погоду будет предсказывать барометр поднят...
Английский язык