Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке о Угол АВО равен 36 градусов Найдите угол АОD отправлю 5 баллов кто поможет

Гость: Гость:

1. Диагонали прямоугольника равны (свойство прямоугольника) АС = BD 2. Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам (свойство параллелограмма) AO=BO=CO=DO Значит, треугольника АОВ - равнобедренный с равными боковыми сторонами АО и ВО. 3. Углы при основании равнобедренного треугольника равны (свойство равнобедренного треугольника): угол АВО = углу ВАО 4. Угол AOD - внешний угол треугольника АОВ. Градусная мера внешнего угла треугольника равна сумме двух внутренних углов этого треугольника, не смежных с ним: ∠AOD = ∠ABO + ∠BAO = 36° + 36° = 72°