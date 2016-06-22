Диагональ прямоугольника образует угол 63 градуса с одной из его сторон.Найдите острый угол между диагоналями этого прямоугольника. Ответ дайте в градусах

180 - 63 * 2 = 54 градуса. При разбиении прямоугольника диагоналями получаем 4 РАВНОБЕДРЕННЫХ треугольника, следовательно углы при основании равны и равны по условию 63 градусам. Ищем оставшийся угол по свойству треугольника. Т.к. он острый, то его и пишем в ответ. В противном случае надо было бы вычитать полученное значение из 180 (свойство смежных углов)