Диагональ ромба равна 120 см , а сторона ромба 65 см. Найти площадь ромба

Диагональ ромба равна 120 см , а сторона ромба 65 см. Найти площадь ромба

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Самый лёгкий способ решения
Похожие вопросы