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Диагональ ромба равна 120 см , а сторона ромба 65 см. Найти площадь ромба
Диагональ ромба равна 120 см , а сторона ромба 65 см. Найти площадь ромба
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