Диалог из 12 реплик из телепередачи

- Леди и дорогуши~, добро пожаловать в МТТ НОВОСТИ! Сейчас наш корреспондент - Фриск, расскажет нам о том что нашёл! И так, дорогуша, даю слово тебе. - А.. *Вы нашли баскетбольный мяч* - О, Дорогуша, ты нашла мяч от МТТ! С этим мячем играть незьзя! Это особый-декоративный-брендовый мяч от МТТ! Пожалуй, поиши ещё. - *Вы нашли собаку* - О, УЖАС. ЭТО - СОБАКА! БЕГИ ОТ НЕЁ! ОНА НЕ БРЕНД МТТ! - *Вы нашли сценарий игры Undertale* - Кажется, ты нашла сценарий моего старого фильма. Расскажешь об этом? - Да. - ТЫ НАШЛА СЦЕНАРИЙ! Ой, подожди-ка. Это НЕ сценатий! ЭТО - БОМБА! О, боже, похоже, всё в этой комнате БОМБА! Та собака - БОМБА! Тот стакан воды - БОМБА! Даже мои слова - *БУХ* *БУХ*! ЕСЛИ ТЫ НЕ ОБЕЗВРЕДИШЬ ЭТИ БОМБЫ, ТО ЭТА БОЛЬШАЯ БОМБА ВЗОРВЁТ ТЕБЯ! - ...*HEELL* - Удачи. (Типо, как отсылка к одной игре. И ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ЭТО СЕБЕ ПИСАТЬ! Я просто не удержалась... Сорян. -w-)