Диалог на тему лучше молчать чем врать

- Так ты значит всё врал? - Нет, не врал! Просто умалчивал... - Умалчивал...Не говорил правду! Вообще ничего не говорил... - Молчание - золото! - Молчание - это обычный денежный знак по сравнению с тем, что ты оставил в моём сердце........Молчишь?....... - Молчание - золото... - Молчание - это боль, оставленная от сильнейшего удара! Удара словами... - Молчание -.... -....Словами, очень приятными словами, словами, которые я хотела услышать и слышала... - Мол... - Словами, которые поднимали всё моё естество высоко за облака, и, казалось, что есть только ты и я! Вот какими словами!!! - ... - Молчишь...молчи.. - Я... - Ты?...Да, именно ты! ты добился того, чего хотел, а теперь молчишь...Молча смотришь под ноги, опустив глаза...Можешь молчать, но и я не буду ничего тебе говорить. Нет смысла в нашем диалоге... Молчание - золото! Обычный денежный знак!!!..........