Диалог на тему мені йім

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Диалог на тему мені йім
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Автор: Гость
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Гость:
Привет прости не могу ответить на твой вопрос а какой у тебя класс
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