Диалог про наречие 10-12 реплек ?

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Диалог про наречие 10-12 реплек ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Подожди меня.Я скоро вернусь. -И как долго тебя ждать?Тише.Это пройдёт очень быстро -Хорошо.Буду ждать в правом крыле здания Прости больше нечего придумать
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