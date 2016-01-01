Диалог Софьи и Стародума.Срочно!!!

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Автором комедии Недоросль является Фонвизин Дмитрий Иванович. Комедия состоит из пяти действий, которые происходят в деревне Простаковых. Герои комедии – это Простаков, его жена, их сын Митрофан, недоросль. А так же – брат Простаковой, Скотинин; семипорист Кутейкин, отставной сержант Цыфиркин, учитель Вральман; Стародум, его племянница Софья; Милон. Первое действие начинается с момента, где портной примеряет на Митрофана узкий для него кафтан. Простакова ругает портного, вместе с ним и мужа – подкаблучника. На сцене появляется Скотинин, говорящий о своем желании жениться на Софье лишь потому, что в ее деревнях много свиней. Вдруг приходит письмо от Стародума, который оставляет свое наследство Софье. В голове Простаковой возникает план – женить сына на разбогатевшей Софье. Во-втором действии на сцене появляется офицер Милон, возлюбленный Софьи. Софья жалуется ему на плохое обращение в доме Простаковых. Скотинин вдруг узнает о новом сопернике – Митрофане, начинается потасовка, их едва успевают разнять. Приходит учителя Митрофана - Цыфиркин и Кутейкин, Вральман. Их фамилии говорят за них. Выясняется, что мать обучает сына лишь потому, что это сейчас модно. В третьем действии в деревню приезжает Стародум. Он хочет выдать Софью за известного ему молодого человека, но все же интересуется мнением самой Софьи. Окружающие наперебой начинают убеждать Софью в выгодности для ее брака – то с Митрофаном, то со Скотининым. Простакова начинает расхваливать сына, заставляет его как-нибудь блеснуть знаниями, но он на все отвечает: Не хочу учиться, хочу жениться. В четвертом действии происходит беседа Стародума и Софьи о женитьбе. Выясняется, что Милон и есть тот самый молодой человек, которого рекомендовали Стародуму. Узнав, что и Софье он нравится, Стародум благословляет Софью и собирается с ней уезжать в Москву. На сцене снова появляются Скотинин, Митрофанушка, но Софья им отказывает. Это бездушно злит госпожу Простакову, ведь ее планы рушатся на глазах. В пятом действии Софью пытаются силой повести в церковь, но Милон освобождает свою невесту. Приходит письмо от наместника, в котором указывается, что у Простаковых отнимается имущество за бесчеловечие. Скотинин исчезает, выясняется, что Вральман – бывший кучер Стародума, а не преподаватель. Простакова восклицает, что ее последняя радость – сын, но Митрофан отталкивает ее. Митрофана решают определить на службу. Простакова в отчаянии кричит, что теперь осталось и без сына, и без власти. Так заканчивается комедия Недоросль.