Диаметр окружности, описанной около правильного шестиугольника равен 10 см. Вычис??ите периметр этого шестиугольника.

Геометрия
Диаметр окружности, описанной около правильного шестиугольника равен 10 см. Вычис??ите периметр этого шестиугольника.
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Гость:
Периметр = 5*6=30  Ответ: 30
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