Диаметр окружности, описанной около правильного шестиугольника равен 10 см. Вычис??ите периметр этого шестиугольника.
Геометрия
Диаметр окружности, описанной около правильного шестиугольника равен 10 см. Вычис??ите периметр этого шестиугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Периметр = 5*6=30 Ответ: 30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
ВЫберите предложение с числительным 1)В кармане у меня лежал новенький пятак 2)В этом году я стал первоклассником 3)третий день погода бушева...
Математика
Русский язык
Когда неодобрительно говорят о похожих странностях двух приятелей, вспоминают: ??ыберите вариант ответа: Тамару с подружкой яблоню с яблоком ...