Диаметр окружности равен 8 см. найдите площадь круга, ограниченого этой окружност??ю (п=3,14). 1)200,96см2 2)50,24см2 3)100,48см2 4)150,72см2
Математика
Диаметр окружности равен 8 см. найдите площадь круга, ограниченого этой окружност??ю (п=3,14). 1)200,96см2 2)50,24см2 3)100,48см2 4)150,72см2
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