Диаметр земли приблизительно равен 12700 километров этот диаметр в 11 раз меньше диаметра Юпитера найдите радиус Юпитера
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Диаметр земли приблизительно равен 12700 километров этот диаметр в 11 раз меньше диаметра Юпитера найдите радиус Юпитера
Ответ(ы):
Гость:
ок
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