диаметры окружности с центром точке в точке А равна 6 сантиметров расстояние межд?? точками A и B равна 5 сантиметров. Для общего. Общая. Этих окружностей найдите диаметр окружности с центром в точке B Как расположены эти две о...

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диаметры окружности с центром точке в точке А равна 6 сантиметров расстояние межд?? точками A и B равна 5 сантиметров. Для общего. Общая. Этих окружностей найдите диаметр окружности с центром в точке B Как расположены эти две окружности относятся ли они друг другу

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