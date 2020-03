Диана прошла путь от C до D и обратно и похвасталась Дарине, что шла в гору со скоростью x км/час, по равнине — со скоростью у км/час, а под гору — со скоростью z км/час и затратила на весь путь 8 часов. Может ли Дарина однозна...

Математика

Диана прошла путь от C до D и обратно и похвасталась Дарине, что шла в гору со скоростью x км/час, по равнине — со скоростью у км/час, а под гору — со скоростью z км/час и затратила на весь путь 8 часов. Может ли Дарина однозначно определить длину пути от C до D, если (a) x = 3, у = 4, z = 5; (b) x = 3, у = 4, z = 6; (c) x = 4, у = 5, z = 6; (d) x = 4, у = 6, z = 12?

Автор: Гость