Диана прошла путь от C до D и обратно и похвасталась Дарине, что шла в гору со скоростью x км/час, по равнине — со скоростью у км/час, а под гору — со скоростью z км/час и затратила на весь путь 8 часов. Может ли Дарина однозна...

Гость: Гость:

S(расстояние) =v(скорость)*t (время) t=S:v=8 a) x = 3, у = 4, z = 5 Диана шла в гору со скоростью x=3 км/час, по равнине — со скоростью у =4 км/час, а под гору — со скоростью z=5 км/час . S/3+S/4+S/5=8 4*S/12+3*S/12+S/5=8 7S/12+S/5=8 7S*5/60+12*1S/60=8 35S/60+12S/60=8 47S/60=8 S=8:47/60 S=8*60/47=480/47 - однозначно определить длину пути нельзя. (b) x = 3, у = 4, z = 6 Диана шла в гору со скоростью x=3 км/час, по равнине — со скоростью у =4 км/час, а под гору — со скоростью z=6 км/час . S/3+S/4+S/6=8 7/12S+S/6=8 7/12S+2S/12=8 9/12S=8 S=8:9/12 S=8*12/9S=96/9S=32/3S - однозначно определить длину пути нельзя. c) x = 4, у = 5, z = 6 Диана шла в гору со скоростью x=4 км/час, по равнине — со скоростью у =5 км/час, а под гору — со скоростью z=6 км/час . S/4+S/5+S/6=8 5/20S+4/20S+S/6=8 9/20S+S/6=8 27/60S+10/60S=8 37/60S=8 S=8:37/60 S=12 36/37 - однозначно определить длину пути нельзя. (d) x = 4, у = 6, z = 12 Диана шла в гору со скоростью x=4 км/час, по равнине — со скоростью у =6 км/час, а под гору — со скоростью z=12 км/час . S/4+S/6+S/12=8 3S/12+2S/12+S/12=8 6S/12=8 S=8:6/12 S=8*12/6 S=16 (км) - длина пути. Ответ: однозначно определить длину пути можно только в варианте (d) x = 4, у = 6, z = 12 (16 км)