Диффузия в газе происходит намного быстрее чем в жидкости. О чём это свидетельствует?

Разное
Диффузия в газе происходит намного быстрее чем в жидкости. О чём это свидетельствует?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Диффузия в газах происходит быстрее потому что, молекулы газа движутся быстрее, чем молекулы воды!
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