Дикорастущие растения,клевер,берёза.культурные растения виноград,свёкла-выпиши ??з текста слово в котором звуков больше чем букв.

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Дикорастущие растения,клевер,берёза.культурные растения виноград,свёкла-выпиши ??з текста слово в котором звуков больше чем букв.

Автор: Гость