Дикорастущие растения,клевер,берёза.культурные растения виноград,свёкла-выпиши ??з текста слово в котором звуков больше чем букв.
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Дикорастущие растения,клевер,берёза.культурные растения виноград,свёкла-выпиши ??з текста слово в котором звуков больше чем букв.
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Дикорастущие -12букв,13звуков.буква е даёт 2 звука йэ
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