диктант из слов с непроверяемыми орфограммами правописание которых изучалось в теме" Глагол "

ПЕРВЫЙ Феодосий родился недалеко от Киева в городе Васильеве. Когда он был маленьким, семья его переселилась в Курск. В 13 лет Феодосий остался без отца. Мать смогла умело "держать в руках большую торговлю". Феодосий не проявлял склонности к коммерческим делам, занимался чтением духовных книг, много времени проводил в церкви. 10 лет каждый день он изготовлял просфоры и продавал их, покупал зерна и снова пек. Однажды юноша ушел из дома, чтобы совершить паломничество. Мать вернула сына и сурово наказала. Но Феодосий не оставил мысли о служении Богу. В 20 лет пришел он в Киев к преподобному Антонию Печерскому и через год принял монашество. В результате своей подвижнической жизни он стал игуменом Печерской обители. ВТОРОЙ В ФАЙЛЕ ЕСЛИ ФАЙЛА НЕТ ТО ПО ССЫЛКЕ indonezschool.edusite.ru/DswMedia/6-russ-4.doc