Диктант "Как заяц спас старику жизнь" 5 класс ДАЮ 15 БАЛЛОВ! ПОМОГИТЕ!

Однажды дедушка Семён пошёл поохотиться и забрался в лесную глушь. Вдруг он заметил, что стелется дым, а в чаще слышится треск. В лесу начался пожар. Ветер гонит огонь дальше, и он разгорается сильнее. Не выберешься из леса – погибнешь. Старик торопится, бежит, тяжело дышит, а пожар разрастается. Ветви ёлок хлещут лицо, колются. Обгоревшие деревья рушатся. Охотник сбивается с дороги. Вдруг у самых ног он увидел зайчонка и бросился за ним. Звери легче определяют направление огня и спасаются. Вот они выбираются с места лесного пожара… Старик вылечил зайца и оставил жить у себя. Охотник заботится о зайчишке, и они всегда дружны.