Диктант "Мурзик" . У Славы жил кот Мурзик.

ОбществознаниеРусский язык и литератураСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизкультураХимияШкольному психологуИнфоурок / Начальные классы / Другие методич. материалы / Тексты контрольных работ по русскому языку . УМК «Планета знаний»2 классТексты контрольных работ по русскому языку . УМК «Планета знаний»2 классСкачать материалНачальные классыКонтрольные работы I четверть Входной контрольный диктант №1 Мурзик. У Славы жил кот Мурзик. Мурзик любил играть в кустах. Однажды Слава долго искал кота. А кот сидел на окне. Слова для справок: сидел, на окне.