Диктант. Обозначьте падеж имён существительных.Укажите,какими членами предложения являются имена прилагательные (2-й абзац)Уд..вительное щ..лканье; за ботятся о пте..чиках; ло..кая обез..яна; б..ют крыл..ями; с раз..я...
Диктант. Обозначьте падеж имён существительных.Укажите,какими членами предложения являются имена прилагательные (2-й абзац)Уд..вительное щ..лканье; за ботятся о пте..чиках; ло..кая обез..яна; б..ют крыл..ями; с раз..ярённым хищником; над вз..ерошенным ц..плёнком; любуемся малыш..м; под луч..м солнца В..рховые лошади энерги..ны,быстры.У чистокровн..й верховой лошад.. шея тонкая,длинная,чаще всего прямая.Т..желовозы невозмутимо спокойны,медлительны. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Удивительное щелканье(И.п.); заботятся о птенчиках(П.п.); ловкая обезьяна (И.п.); бьют крыльями(Т.п); с разъярённым хищником(Т.п); над взъерошенным цыплёнком(Т.п.); любуемся малышом(Т.п.); под лучом солнца(Р.п). Имена прилагательные в предложении являются определением (подчеркивается волнистой линией)