Диктант. Обозначьте падеж имён существительных.Укажите,какими членами предложения являются имена прилагательные (2-й абзац)Уд..вительное щ..лканье; за ботятся о пте..чиках; ло..кая обез..яна; б..ют крыл..ями; с раз..я...

Диктант. Обозначьте падеж имён существительных.Укажите,какими членами предложения являются имена прилагательные (2-й абзац)Уд..вительное щ..лканье; за ботятся о пте..чиках; ло..кая обез..яна; б..ют крыл..ями; с раз..ярённым хищником; над вз..ерошенным ц..плёнком; любуемся малыш..м; под луч..м солнца В..рховые лошади энерги..ны,быстры.У чистокровн..й верховой лошад.. шея тонкая,длинная,чаще всего прямая.Т..желовозы невозмутимо спокойны,медлительны. Помогите пожалуйста!!!