Дима и Рома летом летом жили на пасеке. Там было много пчел. Пчелы были в ульях. Вот соты. В сотах вкусный мед. Задание: какое слово состоит из двух слогов, но ударение в нем не ставится.

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Дима и Рома летом летом жили на пасеке. Там было много пчел. Пчелы были в ульях. Вот соты. В сотах вкусный мед. Задание: какое слово состоит из двух слогов, но ударение в нем не ставится.

Автор: Гость