Дима на перемене съел булочку. Во время еды в кишечник попало 30 дизентерийных палочек. Через каждые 20 мин. происходит деление бактерий (они удваиваются). Сколько дизентерийных палочек будет в кишечнике через 6 часов?

Алгебра
Дима на перемене съел булочку. Во время еды в кишечник попало 30 дизентерийных палочек. Через каждые 20 мин. происходит деление бактерий (они удваиваются). Сколько дизентерийных палочек будет в кишечнике через 6 часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Представляя этот процесс как геометрическую прогрессию с шагом 2. Выводим для этого формулу: , где t - это время (в минутах). Нам дано время - 6 часов. Все данные есть, решаем по формуле. бактерий. Ответ: 3 932 160 бактерий
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