Дима на перемене съел булочку. Во время еды в кишечник попало 30 дизентерийных палочек. Через каждые 20 мин. происходит деление бактерий (они удваиваются). Сколько дизентерийных палочек будет в кишечнике через 6 часов?
Алгебра
Дима на перемене съел булочку. Во время еды в кишечник попало 30 дизентерийных палочек. Через каждые 20 мин. происходит деление бактерий (они удваиваются). Сколько дизентерийных палочек будет в кишечнике через 6 часов?
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Представляя этот процесс как геометрическую прогрессию с шагом 2. Выводим для этого формулу: , где t - это время (в минутах). Нам дано время - 6 часов. Все данные есть, решаем по формуле. бактерий. Ответ: 3 932 160 бактерий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Пожалуйста !! Нужно название команды и девиз на украинском языке !! Только не про ??атриотизм и Украинцев !!
Математика
#1 Используя признаки делимости, сократите дробь: а) 174/432 б) 340/460 #2 Имеется 20 синих карандашей, красных в два раза больше, а желтых-на 5 ...