Дима решил задачу за 8 мин .он потратил В 2 раза больше время ни ,чем Миша.сколько минут понадобилось Мише,чтобы решить задачу?
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Дима решил задачу за 8 мин .он потратил В 2 раза больше время ни ,чем Миша.сколько минут понадобилось Мише,чтобы решить задачу?
Ответ(ы):
Гость:
8:2=4 потомучто сказано что дима в 2 раза решал задачу больше
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