Дима решил задачу за 8 мин .он потратил В 2 раза больше время ни ,чем Миша.сколько минут понадобилось Мише,чтобы решить задачу?

Разное

Дима решил задачу за 8 мин .он потратил В 2 раза больше время ни ,чем Миша.сколько минут понадобилось Мише,чтобы решить задачу?

Автор: Гость