Дима Саша Коля Глеб выступили на олимпиаде и заняли первые четыре места. Удалось установить данные дима-1 или глеб-3, глеб-2 или коля -1, Саша -3 или дима -2. Кто выступил лучше-Дима или Саша
Математика
Дима Саша Коля Глеб выступили на олимпиаде и заняли первые четыре места. Удалось установить данные дима-1 или глеб-3, глеб-2 или коля -1, Саша -3 или дима -2. Кто выступил лучше-Дима или Саша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дима выступил лучше, т.к. он занимает 1-ое или 2-ое место, а Саша 3-е.
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