Дима Саша Коля Глеб выступили на олимпиаде и заняли первые четыре места. Удалось установить данные дима-1 или глеб-3, глеб-2 или коля -1, Саша -3 или дима -2. Кто выступил лучше-Дима или Саша

Математика

Дима Саша Коля Глеб выступили на олимпиаде и заняли первые четыре места. Удалось установить данные дима-1 или глеб-3, глеб-2 или коля -1, Саша -3 или дима -2. Кто выступил лучше-Дима или Саша

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