Дима выполнил упражнение Проверь как он справился с заданием Найди ошибки Исправ?? напиши правильно наречие подчеркни.Обратно пошёл проливной дождь.2 Вперёд подумай,потом отвечай.3 Держитесь более свободнее.кто первый ответит т...
Русский язык
Дима выполнил упражнение Проверь как он справился с заданием Найди ошибки Исправ?? напиши правильно наречие подчеркни.Обратно пошёл проливной дождь.2 Вперёд подумай,потом отвечай.3 Держитесь более свободнее.кто первый ответит того вопрос будет самым лучшим.☺☺
Ответ(ы):
Гость:
1)Снова пошел проливной дождь. 2)Сначала думай, потом отвечай! 3)Будь более раскованным
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