Дима выполнил упражнение Проверь как он справился с заданием Найди ошибки Исправ?? напиши правильно наречие подчеркни.Обратно пошёл проливной дождь.2 Вперёд подумай,потом отвечай.3 Держитесь более свободнее.кто первый ответит т...

Русский язык

Дима выполнил упражнение Проверь как он справился с заданием Найди ошибки Исправ?? напиши правильно наречие подчеркни.Обратно пошёл проливной дождь.2 Вперёд подумай,потом отвечай.3 Держитесь более свободнее.кто первый ответит того вопрос будет самым лучшим.☺☺

Автор: Гость