Диоксид серы , как диоксид углерода , при пропускнии через известковую воду образвет осадок . напишите уравнение этой реакции

Химия

Диоксид серы , как диоксид углерода , при пропускнии через известковую воду образвет осадок . напишите уравнение этой реакции

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