Диоксид серы , как диоксид углерода , при пропускнии через известковую воду образвет осадок . напишите уравнение этой реакции
Химия
Диоксид серы , как диоксид углерода , при пропускнии через известковую воду образвет осадок . напишите уравнение этой реакции
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Гость:
SO2+Ca(OH)2=CaSO3+H2O
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