Диолог на тему в незнакомом городе

Українська мова
Диолог на тему в незнакомом городе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите решить пожалуйста Найдите углы треугольника, если известны два внешних угла 121 градус и 82 градуса
Ответить
Математика
Сколько граммов содержится в 1/4 кг, в 4/5 кг, в 3/2 кг, и в 11/10 кг. Сколько минут содерж??тся в 1/5 ч, в 2/3 ч, в 5/4 ч, и в 11/10 ч. Пож п...
Ответить
Английский язык
Помогите решить! √1. b) Listen and check,then repeart.
Ответить
Математика
Реши задачу. Путешевственник проехал 720 км за день, что составило 59 всего пути. Сколько километров ему осталось проехать?
Ответить
Биология
Сочинение на завтра нужно про экологию города
Ответить