дириж_р, Ц_рих, петуш_к, рож_к, ш_в, ретуш_р, ш_рох, стаж_р, ухаж_р, душ_й, без_сходный, свеч_й, синиц_н, соверш_нный, ч_стота, ч_стота, напряж_н, без_нтересный,свер_зысканн ый, станц_я, ч_с, ц_ган, книж_нка, трущ_ба,...

Дерижёр (1. все профессии заканчиваются на "ёр", исключение - танцор); Цюрих (2. словарь); петушок (3. в суффиксах и окончаниях под ударением - о), рожок(3), шов (4.вообще в корне под ударением пишется ё, но это только в случае, когда есть проверочное слово, показывающее чередование е//ё: шЁпот - шЕптать. если такого чередования не найти, то пишется О), ретушёр(1), шорох(4), стажёр (1), ухажёр(1), душой (3), безысходный (5. после русских приставок, заканчивающихся на согласный пишется "ы"(если корень начинается с "и"), после иностранных (пост,контр,транс,суб,пан...) - и, исключения: меж, сверх, т.е. межИгровой, сверхИнтересный), свечой (3), синицын (в окончаниях сущ. и прилаг. пишется после "ц" "ы"), совершенный (образовано от совершить, 2 спряжение, енн. в первом спряжении остаётся гласная глагольного суффикса: облаЯнный - облаЯть), чистота (чисто), частота (часто), напряжён ( в глаголах и отглагольных словах - ё в суффиксах и окончаниях. краткое причастие - отглагольная часть речи), безынтересный (5), сверхизысканный (5), станция ( отдельное склонение сущ. - на Ия), чёс (4. под ударением, в корне, чЕсать), цыган (в корне после "ц" - и, исключения запоминаются так: цыган встал на цыпочки и сказал цыпленку цыц), книжонка (3), трущоба (3), шёл (запомнить)