Дирмен жебек тарбиеши осы создерге сойлем кура

Дирмен жебек тарбиеши осы создерге сойлем кура

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ажем дирменмен бидай тартып,талкан жасады.Анам жібек мата сатып алды.Апкем балабашада тарбиеши болып жумыс істейді.
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