Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов,заплатив c р. Запиши выражения,которые п??казывают 1) сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2) сколько таких шкафов можно купить на k р.

Математика

Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов,заплатив c р. Запиши выражения,которые п??казывают 1) сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2) сколько таких шкафов можно купить на k р.

Автор: Гость