Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов,заплатив c р. Запиши выражения,которые п??казывают 1) сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2) сколько таких шкафов можно купить на k р.

Математика
Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов,заплатив c р. Запиши выражения,которые п??казывают 1) сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2) сколько таких шкафов можно купить на k р.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С:7-это за  1 шарф. 1)(с:7)*9 2)K:(с:9)
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