Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов, заплатив с р. запиши выражения, которые показывают 1). сколько рублей надо заплатит за 9 таких шкафов, 2). сколько таких шкафов можно купить на к р.
Математика
Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов, заплатив с р. запиши выражения, которые показывают 1). сколько рублей надо заплатит за 9 таких шкафов, 2). сколько таких шкафов можно купить на к р.
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