Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов, заплатив с р. запиши выражения, которые показывают 1). сколько рублей надо заплатит за 9 таких шкафов, 2). сколько таких шкафов можно купить на к р.

Математика

Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов, заплатив с р. запиши выражения, которые показывают 1). сколько рублей надо заплатит за 9 таких шкафов, 2). сколько таких шкафов можно купить на к р.

Автор: Гость