Для чего надо знать алфавит???? ответьте пожак

Русский язык
Для чего надо знать алфавит???? ответьте пожак
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что бы суметь выражать свои мысли. Правильно писать и разговаривать. Не зная алфавита, ты не сможешь выучить ничего.
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