.Для чего предназначается простейший очаг? а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для согревания людей, если они ночуют около костра.

Окружающий мир

.Для чего предназначается простейший очаг? а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для согревания людей, если они ночуют около костра.

Автор: Гость