.Для чего предназначается простейший очаг? а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для согревания людей, если они ночуют около костра.

Окружающий мир
.Для чего предназначается простейший очаг? а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для согревания людей, если они ночуют около костра.
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Автор: Гость
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Гость:
Я считаю что это скорее всего вариант  б.
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