.Для чего предназначается простейший очаг? а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для согревания людей, если они ночуют около костра.
Окружающий мир
.Для чего предназначается простейший очаг? а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для согревания людей, если они ночуют около костра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что это скорее всего вариант б.
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