. Для чего служит киль у птиц? а) для защиты внутренних органов; б) для устойчивос??и в полете; в) для прикрепления мышц, поднимающих крыло; г) для прикрепления мышц, опускающих крыло.

Биология

. Для чего служит киль у птиц? а) для защиты внутренних органов; б) для устойчивос??и в полете; в) для прикрепления мышц, поднимающих крыло; г) для прикрепления мышц, опускающих крыло.

Автор: Гость