. Для чего служит киль у птиц? а) для защиты внутренних органов; б) для устойчивос??и в полете; в) для прикрепления мышц, поднимающих крыло; г) для прикрепления мышц, опускающих крыло.

Биология
. Для чего служит киль у птиц? а) для защиты внутренних органов; б) для устойчивос??и в полете; в) для прикрепления мышц, поднимающих крыло; г) для прикрепления мышц, опускающих крыло.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) для прикрепления мышц, поднимающих крыло
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