Для чего в исламских странах строят мечети? Где здесь важнейшие элементы мечети? 1. Внутренний двор. 2. Минарет 3.Место омовения. 4.Молитвенный зал. 4.Ниша указывающая направление на Каабу. Как украшали мечети.?

История
Для чего в исламских странах строят мечети? Где здесь важнейшие элементы мечети? 1. Внутренний двор. 2. Минарет 3.Место омовения. 4.Молитвенный зал. 4.Ниша указывающая направление на Каабу. Как украшали мечети.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молитвенный зал, так как остальные не подходят, да и главное в мечети молитвы.
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