Для чего в исламских странах строят мечети? Где здесь важнейшие элементы мечети? 1. Внутренний двор. 2. Минарет 3.Место омовения. 4.Молитвенный зал. 4.Ниша указывающая направление на Каабу. Как украшали мечети.?

История

Для чего в исламских странах строят мечети? Где здесь важнейшие элементы мечети? 1. Внутренний двор. 2. Минарет 3.Место омовения. 4.Молитвенный зал. 4.Ниша указывающая направление на Каабу. Как украшали мечети.?

Автор: Гость