Для детского сада купили 14 упаковок бумаги по 87 рублей за упаковку и 26 упаковок гу??ши по цене 103 рубля за упаковку. Вычисли стоимость всей покупки.

Математика

Для детского сада купили 14 упаковок бумаги по 87 рублей за упаковку и 26 упаковок гу??ши по цене 103 рубля за упаковку. Вычисли стоимость всей покупки.

Автор: Гость