Для детского сада купили 14 упаковок бумаги по 87 рублей за упаковку и 26 упаковок гу??ши по цене 103 рубля за упаковку. Вычисли стоимость всей покупки.

Математика
Для детского сада купили 14 упаковок бумаги по 87 рублей за упаковку и 26 упаковок гу??ши по цене 103 рубля за упаковку. Вычисли стоимость всей покупки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14*87=1218( руб.) 2) 26*103=2678(руб.) 3) 1218+2678=3896(руб.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Найдите в газетах рекламу кредитов ,сравните их условия . где бы ты взял кредит ? А ?? каком банке открыл депозит ?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ Упростите выражение 527+m-293 и 456-(146+m)
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение (x+35)-12=93
Ответить
Биология
Отдам много баллов. Определите нарушения поясничного изгиба позвоночника: 1.встаньте спиной к стене.2.просуньте ладонь между спиной и плясницой.3.П...
Ответить
Математика
Задача. В воскресенье Юра и Костя провели в парке 1 часа 30 минут. Из этого времени о??и катались на карусели 35 минут, а стреляли в тире на 17 мин...
Ответить