Для детского сада купили 14 упаковок бумаги по 87 рублей за упаковку и 26 упаковок гу??ши по цене 103 рубля за упаковку. Вычисли стоимость всей покупки.
Математика
Для детского сада купили 14 упаковок бумаги по 87 рублей за упаковку и 26 упаковок гу??ши по цене 103 рубля за упаковку. Вычисли стоимость всей покупки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14*87=1218( руб.) 2) 26*103=2678(руб.) 3) 1218+2678=3896(руб.)
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