Для фруктового салата купили 3 кг разных фруктов.яблоки составляют 3 части апельсины 2 частии слива 1 часть от всей массы фруктов сколько было фруктов каждого вида

Математика

Для фруктового салата купили 3 кг разных фруктов.яблоки составляют 3 части апельсины 2 частии слива 1 часть от всей массы фруктов сколько было фруктов каждого вида

Автор: Гость