Для фруктового салата купили 3 кг разных фруктов.яблоки составляют 3 части апельсины 2 частии слива 1 часть от всей массы фруктов сколько было фруктов каждого вида
Математика
Для фруктового салата купили 3 кг разных фруктов.яблоки составляют 3 части апельсины 2 частии слива 1 часть от всей массы фруктов сколько было фруктов каждого вида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сливы - х Апельсины - 2х Яблоки - 3х Равно: ровно 3. -------------------------------------------- Составим уравнение: х+2х+3х=3 6х-3 1) 3:6=0,5 (кг) - масса слив. 2) 2 х 0,5=1 (кг) - масса апельсинов 3) 3 х 0,5=1,5 (кг) - масса яблок Ответ: 0,5; 1; 1,5;
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