Для глицерина верны следующие утверждения: 1) молекула содержит одну группу-ОН 2) является нерастворимой в воде жидкостью 3) вступает в реакцию с натрием 4) все атомы в молекуле соединены только одинарными связями 5) горит...
Химия
Для глицерина верны следующие утверждения: 1) молекула содержит одну группу-ОН 2) является нерастворимой в воде жидкостью 3) вступает в реакцию с натрием 4) все атомы в молекуле соединены только одинарными связями 5) горит с образованием угарного газа и водорода
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Ответ: не растворим, вступает в реакцию с натрием, все атомы соединены одинарными связями
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