Для глицерина верны следующие утверждения: 1) молекула содержит одну группу-ОН 2) является нерастворимой в воде жидкостью 3) вступает в реакцию с натрием 4) все атомы в молекуле соединены только одинарными связями 5) горит...

Химия
Для глицерина верны следующие утверждения: 1) молекула содержит одну группу-ОН 2) является нерастворимой в воде жидкостью 3) вступает в реакцию с натрием 4) все атомы в молекуле соединены только одинарными связями 5) горит с образованием угарного газа и водорода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: не растворим, вступает в реакцию с натрием, все атомы соединены одинарными связями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
КАКИЕ ЦИФРЫ ЗАШИФРОВАНЫ БУКВАМИ А+А+А=ВА СЕ+С+С=ЕЕ
Ответить
Русский язык
Образуй однокоренные слова с помощью приставок и суффиксов. Напиши слова. Выдели ??риставки и суффиксы. Езд , по, пере, на, к, очк, ник.
Ответить
Алгебра
Определите производные функции у=(1+ln1/x) в степени 5 у=2в степени 5х2
Ответить
Химия
Максимальное количество электронов которое может находится на s-орбитале? а) три. б).два. в). три
Ответить
Математика
Растительное масло объёмом 0,001 имеет массу 980 г. Найти плотность масла,помогите п??жалуйста.
Ответить