Для изготовления поделок требуется 2м красной ленты и 150см голубой.сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?сколько это метров и еще дециметров?

Математика

Для изготовления поделок требуется 2м красной ленты и 150см голубой.сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?сколько это метров и еще дециметров?

Автор: Гость