Для изготовления поделок требуется 2м красной ленты и 150см голубой.сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?сколько это метров и еще дециметров?
Математика
Для изготовления поделок требуется 2м красной ленты и 150см голубой.сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?сколько это метров и еще дециметров?
Ответ(ы):
Гость:
350см уйдет, в метрах -3м 50см, в дециметрах-35
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните действия1. ( 3/5 - 3/8)×6 целых 2/3 + 7 целых 3/4; 2. (11/12 × 7 + 23/48 × 4 - 3 целых 1/3) × ( 1/2 + 1/3)
История