Для изготовления поделок требуется 3м красной ленты и 50 см голубой.Сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?Сколько это метров и еще дециметров?
Математика
Для изготовления поделок требуется 3м красной ленты и 50 см голубой.Сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?Сколько это метров и еще дециметров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3м50см=350см=3м5дм ---------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Жена прямоугольника 12 метра а длина на 85 метров больше Вычисли площадь прямоугольника Чему равен его периметр
Математика
Какоаа вероятность того что случайно выбраное двузначное число дедится на 8?Ответ округлите до сотых
Математика
Площадь поверхности первого шара относится к площади поверхности второго шара как 5:3. Найдите отношение объема первого шара к объему второго шара.