Для изготовления поделок требуется 3м красной ленты и 50 см голубой.Сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?Сколько это метров и еще дециметров?

Математика
Для изготовления поделок требуется 3м красной ленты и 50 см голубой.Сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?Сколько это метров и еще дециметров?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3м50см=350см=3м5дм ---------------------------------
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