Для изготовления поделок требуется 3м красной ленты и 50 см голубой.Сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?Сколько это метров и еще дециметров?

Математика

Для изготовления поделок требуется 3м красной ленты и 50 см голубой.Сколько сантим??тров цветных лент уйдет на изготовление поделок?Сколько это метров и еще дециметров?

Автор: Гость