Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число lt; 70) ИЛИ (число чётное)? 1) 10 2) 35 3) 79 4) 80
Информатика
Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число lt; 70) ИЛИ (число чётное)? 1) 10 2) 35 3) 79 4) 80
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