Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число lt; 70) ИЛИ (число чётное)? 1) 10 2) 35 3) 79 4) 80

Информатика

Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число lt; 70) ИЛИ (число чётное)? 1) 10 2) 35 3) 79 4) 80

Автор: Гость