Для какого из указанных значений числа X истинно выражение (( X– 3 gt; 6) ∨¬ ( X– 5 gt; 8 )) ∧ ( X*4 gt; 25 ) ? 1) 3 2) 9 3) 7 4) 2
Информатика
Для какого из указанных значений числа X истинно выражение (( X– 3 gt; 6) ∨¬ ( X– 5 gt; 8 )) ∧ ( X*4 gt; 25 ) ? 1) 3 2) 9 3) 7 4) 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При х=3 ((0>6)+-(-2>8))*(12>25)=(0+1)*0=0 ложь при х=9 ((6>6)+-(1>8))*(36>25)=(0+1)*1=1 истина при х=7 и х=2 вторая скобка дает 7*4>25 и 2*4>25 ложь, т.е. 0, при умножении дает тож 0, ОТВЕТ: №2, при х=9
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