для каждого из чисел найдите натуральные приближенные значения с недостатком и с избытком:3,97; 21, 609; 10, 394; 1, 057

Математика

для каждого из чисел найдите натуральные приближенные значения с недостатком и с избытком:3,97; 21, 609; 10, 394; 1, 057

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