для каждого из чисел найдите натуральные приближенные значения с недостатком и с избытком:3,97; 21, 609; 10, 394; 1, 057
Математика
для каждого из чисел найдите натуральные приближенные значения с недостатком и с избытком:3,97; 21, 609; 10, 394; 1, 057
Ответ(ы):
Гость:
Изначальное число|С избытком|С недостатком 3,97 ; 4 ; 3 21,609 ; 22 ; 21 10,394 ; 11 ; 10 1,057 ; 2 ; 1
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