Для каждого рабочего бригады купили 1 пару рукавицы по цене 5 руб/пара, 1 берет по цене 18 руб/шт, и один фартук по цене 27 руб/шт. за всю покупку заплатили 300руб.сколько человек в этой бригаде
Математика
Для каждого рабочего бригады купили 1 пару рукавицы по цене 5 руб/пара, 1 берет по цене 18 руб/шт, и один фартук по цене 27 руб/шт. за всю покупку заплатили 300руб.сколько человек в этой бригаде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+18+27=50 рублей на 1 человека. 300:50=6 человек всего. Ответ: в этой бригаде 6 человек.
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