Для каждого рабочего бригады купили 1 пару рукавицы по цене 5 руб/пара, 1 берет по цене 18 руб/шт, и один фартук по цене 27 руб/шт. за всю покупку заплатили 300руб.сколько человек в этой бригаде

Математика

Для каждого рабочего бригады купили 1 пару рукавицы по цене 5 руб/пара, 1 берет по цене 18 руб/шт, и один фартук по цене 27 руб/шт. за всю покупку заплатили 300руб.сколько человек в этой бригаде

Автор: Гость