Для каждой записи деления столбиком выполни запись деления в строчку по действия??. _75/5 _72/4 _81/3 5 /15 4 /8 6 /27 _25 _32 _21 25 32 21 0 0 0

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75 : 5 = 1 дес. (в остатке получилось 2, сравним остаток с делителем, 2 меньше 5, тогда спишем из делимого 75 цифру 5 к 2, далее по таблице умножения на 5, найдем ближайшее произведение 5х5=25, в остатке получился ноль, значит числа разделились нацело (без остатка)).Окончательная запись: 75 : 5 = 5 (ост. 0). б) 72 : 4 = 1 дес. (в остатке получилось 3, сравним остаток с делителем, 3 меньше 4, тогда спишем из делимого 72 цифру 2 к 3, далее по таблице умножения на 4, найдем ближайшее произведение 4х8=32, в остатке получился ноль, значит числа разделились нацело (без остатка)). Окончательная запись: 72 : 4 = 18 (ост. 0). в) 81 : 3 = 2 дес. (в остатке получилось 2, сравним остаток с делителем, 2 меньше 3, тогда спишем из делимого 81 цифру 1 к 2, далее по таблице умножения на 3, найдем ближайшее произведение 3х7=21, в остатке получился ноль, значит числа разделились нацело (без остатка)).Окончательная запись: 81 : 3 = 27 (ост. 0) .