Для класса купили фломастеры, карандаши и ластики - всего 171 предмет. фломастеров купили на 9 больше, чем ластиков, а карандашей в 4 раза больше, чем фломастеров. сколько ластиков, фломастеров и карандашей купили для класса? с...
Алгебра
Для класса купили фломастеры, карандаши и ластики - всего 171 предмет. фломастеров купили на 9 больше, чем ластиков, а карандашей в 4 раза больше, чем фломастеров. сколько ластиков, фломастеров и карандашей купили для класса? составить уравнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-это ластики Х+9-это фломастеры (х+9)*4-этокарандаши Х+х+9+(х+9)*4=171 2х+9+4х+36=171 6х+45=171 6х=171-45 6х=126 Х=21-ластики 21+9=30-фломастеры 30*4=120-это карандаши 30:2=15-это для одного класса 120:2=60-это для одного класса
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