Для класса купили фломастеры, карандаши и ластики - всего 171 предмет. фломастеров купили на 9 больше, чем ластиков, а карандашей в 4 раза больше, чем фломастеров. сколько ластиков, фломастеров и карандашей купили для класса? с...

Алгебра

Для класса купили фломастеры, карандаши и ластики - всего 171 предмет. фломастеров купили на 9 больше, чем ластиков, а карандашей в 4 раза больше, чем фломастеров. сколько ластиков, фломастеров и карандашей купили для класса? составить уравнение.

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